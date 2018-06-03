(Görüntülü) Fenerbahçe'de oyların sayımına başlandı

Ali DANAŞ - Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı\'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi tamalandı ve oy sayım işlemine başlandı. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği kongrede oy verme işlemi saat 10.00\'da başladı ve 38 sandıkta gerçekleştirildi. Saat 17.00\'de stat kapıları kapandı. Sıradaki üyelerin oy verme işleminden sonra Kongre Divan Başkanı Vefa Küçük\'ün talimatiyla oy sayım işlemine geçildi. Başkan Aziz Yıldırım\'ın seçim rengi sarı, Başkan adayı Ali Koç\'un seçim rengi ise beyazdı. BAŞKANIMIZ AZİZ YILDIRIM\'IN LİSTESİ: Asil üyeler: Mithat Yenigün, Mehmet Kocadon, Nihat Özbağı, Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Ömer Temelli, Önder Fırat, Ozan Balaban, Ahmet Özokur, Fatih Öztürk, Selim Kosif, Ahmet Ketenci, Metin Doğan Yedek üyeler: Yasemin Merçil, Yahya Uğur, Hürer Gündüz, Barış Göktürk, Levent Kınay, Murat Salar, Eray Arda BAŞKAN ADAYI ALİ KOÇ\'UN LİSTESİ: Asil Üyeler: Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan Yedek üyeler: Belgin Aral, Alper Pirşen, Ozan Korman Tarman, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, Muhittin İlker Dinçay, Esra Nazlı Ercan.