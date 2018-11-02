(Görüntülü) Fenerbahçe taraftarı stada ulaştı, gözaltılar var

Otobüs camlarını kıran taraftarlar göz altına alındı Serhan TÜRK - İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüsler, Galatasaray derbisinin oynanacağı Türk Telekom Stadyumu\'na geldi. Ülker Stadyumu\'ndan saat 17.00\'de hareket eden otobüsler, saat 18.00\'de stada ulaştı. Sarı-lacivertli taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüslerden birisinin camı kırıldı. Camı kırık olan araçtaki Fenerbahçe taraftarları, otobüsten indirilmedi. Camı kıran kişi tespit edilemediği için otobüs direkt karakola götürüldü. Öte yandan başka bir otobüsün camında da kırıklar meydana geldi. Camı kırdığı tespit edilen 4 kişi göz altına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 7 oldu.