(Görüntülü) Fenerbahçe stat ve müze turu lansmanını gerçekleştirdi

Ali Koç: \"Müze turu bizden önceki yönetimin eseridir\" \"Biz sponsorlarımızla devam eden bir ilişki çerçevesinde içerisindeyiz\" \"Ziyarete gelen 2 kişi yöneticilerimizle maç izleyecek\" \"Takım otobüsümüzü maç günleri dışında da değerlendirmek istiyoruz\" \"Aziz Yıldırım olmasaydı burası olamazdı\" Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) Ali Koç, \"Bu bizim eserimiz değil. Bizden önceki yönetimin eseridir. Resmi lansman daha önce yapılmamış ve biz yapmak istedik. Eski yönetimimize böyle bir turu organize ettikleri için teşekkür ediyorum\" dedi. Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu lansmanı yapıldı. Ülker Stadyumu\'nda gerçekleştirilen organizasyonda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Müze Turu\'nun bir önceki yönetimin eseri olduğunu ifade eden Ali Koç, \"Bugün Fenerbahçe efsanesi müze turunun lansmanı için buradayız. Bu bizim eserimiz değil bizden önceki yönetimin eseridir. Resmi lansman daha önce yapılmamış ve biz yapmak istedik. 100 yılı aşkın bir süredir bu sahada maç yapılıyor olması her kulübe nasip olmaz. Burası Türk futbolunun ilk ayak sesleri. Nice efsane zaferlerin yaşandığı bir mekanda bulunuyoruz. Bu tur bizim eserimiz değil bizden önceki yönetimin eseridir. Biz bugün lansmanını yapıyoruz. Burası eskiden Papaz\'ın Çayırı ismiyle anılırdı. Buradaki ilk maç Siyah Çoraplılar\'ın oynadığı maçtı ve Zeki Rıza Sporel de ilk golü burada attı. Bu tur ilk olarak Mart ayında başladı. O günden bugüne 22.000 - 25.000 arası ziyaretçi geldi. Bizim amacımız bunu daha yukarılara çıkartabilmek. Bu turu düzenleyen eski yönetime çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe\'yi hem statta hem televizyonlarda seyreden insanlara göremeyecekleri özel alanları açmak çok önemli. Bu Fenerbahçe\'ye aidiyet duygusu açısından çok önemli. Gelir açısından da oldukça önemli. Spor kulüplerinin sağlam bir ekonomiye sahip olmaları gerekiyor. Bizim en önemli gelir kaynağımız kombineler ve maç biletleri. Buradaki fiyat yükseltme imkanı çok fazla değil. Yüzde yüze yakın satmamıza rağmen kombine fiyatlarımız döviz bazındaki değeri 4 yıl öncesine kadar yüzde 50 düştü\" dedi. \"BİZ SPONSORLARIMIZLA DEVAM EDEN BİR İLİŞKİ ÇERÇEVESİNDE İÇERİSİNDEYİZ\" Konuşması sırasında sponsorluk ilişkilerine de değinen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, \"Sponsorluk ilişkilerine farklı bakıyoruz. Sponsorluk konusunda ise az sponsorla daha fazla gelir elde edebilmek. Önümüzdeki günlerde sponsorluk anlaşmalarımızı tek tek paylaşacağımı söylemiştim. Biz sponsorlarımızla devam eden bir ilişki çerçevesinde içerisinde onlara katma değer yaratmaya önem veriyoruz\" ifadelerini kullandı \"ZİYARETE GELEN 2 KİŞİ YÖNETİLERİMİZLE MAÇ İZLEYECEK\" Başkan Ali Koç önceki yönetimin yapmış olduğu turun üzerine koyarak yaptıkları bir yenilik olarak tura katılan 2 kişinin yönetimle maç izleyeceğini ya da Samandıra\'da antrenman izleme fırsatı bulacaklarını belirterek \"Turun burada hepsini yapmayacağız Sadece 45 dakikalık kısmı yer alacak. Umarım sizler de bunu beğenirsiniz. Burada her ay ziyarete gelen iki kişiyi belirleyip yöneticilerimizle beraber maç izleyecekler ya da Samandıra\'da bir antrenman izleme şansı yakalayacaklar. Bu da bizim üzerine koyduğumuz bir şey\" şeklinde konuştu. \"TAKIM OTOBÜSÜMÜZÜ MAÇ GÜNLERİ DIŞINDA DA DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ\" Takım otobüsünün maç günleri dışında her ay seçilecek bir okuldaki öğrencilerin gelerek müzeyi ziyaret edeceklerini belirten Koç, \"Biliyorsunuz bir diğer konu otobüsümüz. Bu otobüs sadece maçtan maça kullanılıyor. Biz bunu değerlendirmek istiyoruz. Burada da otobüsümüzü müze turu için kullanmayı planlıyoruz. Her hafta bir okul seçeceğiz. Burada seçilen okul, otobüsümüzle müzemize gelip ziyaretlerini yapacaklar aynı şekilde ziyaret bitiminde okullarına tekrar geri dönecekler. Bunu haftada 1 yapmak istiyoruz. Bu sayede gençlerimizin Fenerbahçe\'ye olan ile aidiyet duygularına dokunmak istiyoruz\" dedi. \"AZİZ YILDIRIM OLMASAYDI BURASI OLAMAZDI\" Ali Koç 1907 Tribünü\'nün o dönemki başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin eseri olduğunu belirterek \"Şu an 1907 tribünündeyiz. Yeri gelmişken burada Fenerbahçe Stadı nasıl gelişti, nasıl finanse edildi onu anlatmaya çalıştım. Burayı Azız Yıldırım ve dönemin yöneticileri yaptı. Fenerbahçe\'nin o sezon belirli bütçesi varken bu stat yapıldı. Maçlar oynanırken burada çalışmalar devam ediyordu. Türkiye\'de şimdi yeni ve güzel statlar yapılıyor. Buna Aziz Yıldırım öncü olmuştur. Buraya her sene kira ödememize rağmen geçmiş yöneticilerin ve taraftarların desteği ile yapılmıştır. 1907 Tribünü ise burada maçları televizyondan izleyebileceğiniz ilk tribündür. Bugün 1907 Tribünü Fenerium\'a finansman olmuş bir tribündür. Diğer tribünlerimiz ise sponsorlar tarafından yapılmıştır. Çok riskli bir yolculuktu bizim olmamasına rağmen Fenerbahçe kendi imkanlarıyla bu stadı yapmıştır. Bu da diğer statlara örnek olmuştur. Türkiye\'nin ilk locaları burada yapılmıştır. Çime baktığımızda ligin 4\'üncü haftası olmasına rağmen burada Türkiye\'nin en bakımlı çimlerinden birine sahibiz. Azız Yıldırım\'a da şapka çıkartmak lazım. O olmasaydı bu stat bugün bu şartlarda olmaz ve diğer kulüplerin yaptıkları statlara birer örnek olamazdı. Tabii burada tesisleşmeyle başarı sağlanamaz. Bir yandan da sportif başarılarla Avrupa\'da örnek olmalıyız. Artık burada yabancı futbolcular değil başarılarıyla Avrupa Kulüplerine transfer olan Türk futbolcularla dolup taşar. Diğer bir konuda Fenerbahçe\'nin buradan çıkıp gideceği konusu. Bizim yönetimimizde bunun olması söz konusu değil. Fenerbahçe burada doğduğu yerde var olmaya devam edecektir. Umuyorum bu şekilde de kalacaktır\" açıklamasında bulundu. Çıkartılan yasa ilgili soruya cevap veren Ali Koç, ülke içerisindeki futbolcuların bu tanıma girdiklerini, 30 gün içerisinde dövizle yapılan sözleşmelerinde Türk Lirası\'na döndürülmesi gerektiğini ancak bunu tam anlamıyla uygulamadan önce ilgili çalışanlarla da görüşülmesi gerektiğini belirtti. Müze turunun sonunda ise sorulan, \'En çok hangi kupayı müzenizde görmek istersiniz?\' sorusuna Koç, \"Fenerbahçe 110 yıllık tarihinde burayı nasıl kupalarla doldurduysa yine dolduracaktır. Benim için ise bütün kupaların bu müzede yer alması dileğim\" şeklinde konuştu.