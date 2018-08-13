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Spor

(Görüntülü) Fenerbahçe, Benfica maçının hazırlıklarını tamamladı

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN  İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın saat 21

13 Ağustos 2018 23:46

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN  İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3\'üncü ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın saat 21.00\'de Benfica\'yı konuk edecek. Ülker Stadyumu\'nda oynanacak mücadele öncesinde sarı lacivertli ekip hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman koşu ile devam etti. İki gruba ayrılan futbolcular yaptıkları pas ve top kapma çalışması ile idmanı sürdürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldığı kaydedildi.
Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Aatif, İsmail ve cezası bulunan Josef de Souza idmanda yer almayan isimler oldu.

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