(Görüntülü) FATİH'TE YABANCI UYRUKLU UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON 8 GÖZALTI

Haber Çağatay KENARLI-Haber İSTANBUL,(DHA) Fatih\'te yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim\'de Nişanca Mahallesi\'nde Somali uyruklu bir kişiyi durdurarak inceleme yaptı. Somali uyruklu 21 yaşındaki İ.B.M.\'nin üst aramasında 1,55 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli İ.B.M. uyuşturucu maddeyi aldığı adresi polis ekiplerine bildirmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskında Nijerya uyruklu C.O.(31), U.U.A.(40), E.C.(27), J.E.(26), Gine uyruklu Y.D.(31), Kongo uyruklu K.N.M.(29) ve A.M.(26) ile Tanzanya uyruklu B.A.(29) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 580 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 640 TL ve 26 Dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nijerya uyruklu C.O. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 yabancı uyruklu şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü -------- (Polis Kamerası) -Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi (Tür: İstanbul)