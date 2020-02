(Görüntülü) FATİH'TE İMAM HATİP LİSESİNİN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA) Fatih\'te bulunan Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi\'nin bahçe duvarının bir kısmı çöktü. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, sokakta park halinde bulunan 5 otomobil zarar gördü. Olay Balat Mahallesi\'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam hatip Lisesi\"nin bahçe duvarının bir kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonucu sokak üzerinde park halinde duran 5 otomobil zarar gördü. Mahalle sakinleri olay sonrası durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri her iki taraftan şerit çekerek çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri de çöken duvarın bulunduğu alanda inceleme yaptı. Olay sonrası şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, sağlık ekipleri hazır bekledi. Olay yerine zabıta ekipleri de gelerek inceleme yaptı. Zarar gören otomobiller bulunduğu yerden kaldırılarak güvenli yerlere çekildi. Olayın yaşandığı yerde çöken duvardaki inceleme çalışmasının ardından enkaz kaldırma çalışması yapılacağı öğrenildi. Ayrıca daha önceden de aynı duvarın çöktüğü yerine yenisi yapıldığı iddia edildi. Polis ekipleri olay sonrası soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü: ------------------------- - Olayın meydana geldiği yer - Çöken duvarın görüntüsü - Zarar gören araçların görüntüsü - Vatandaş ile röp - İtfaiye ve zabıta ekiplerinin çalışması - Polisin önlemi - Genel ve detaylar