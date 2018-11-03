(Görüntülü) Fatih Terim'in açıklamaları

Fatih Terim: \"Hakkımı helal etmiyorum\"

\"Maçı berbat etti\"





\"Ne hadise olduysa, hakemlerin kabahatidir\"





\"Bundan sonra her şeyi söyleyeceğim\"





Ata SELÇUK - Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) -





Fatih Terim, \"Fırat Aydınus maçın önüne geçmek ister. Baktı ki maç centilmence gidiyor, hoşuna gitmemiştir\" dedi.



Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanan müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma öncesi hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftara \"Allah rahmet eylesin\" diyerek sözlerine başlayan Fatih Terim, maçın hakemi Fırat Aydınus\'a ateş püskürdü. Karşılaşmanın Fırat Aydınus öncesi ve sonrası olarak ayrıldığını belirten Terim, \"İlk yarı muhteşem bir Galatasaray, ikinci yarıda harika oynayan bir Galatasaray. Hoşuna gitmedi Fırat\'ın. Çünkü o maçın önüne geçmek ister. Baktı ki maç çok iyi gidiyor, centilmence gidiyor. Hoşuna gitmemiştir onun. İki tane çok kritik karar var. Bir tanesi Henry\'nin çaldığı top, eğer faulse ben özür dilemeye hazırım. İki, taç pozisyonu. Eğer top Belhanda\'dan çıktıysa yine özür dilemeye hazırım\" dedi.



\"MAÇI BERBAT ETTİ\"



Barış Şimşek\'in Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da VAR hakemi olduğunu hatırlatan Terim, şöyle konuştu: \"Çok enteresan, geçen hafta Malatya\'da Barış Şimşek var. Bu işin profesyoneli Barış Şimşek herhalde. Bu hafta da Barış Şimşek. Tarık Ongun var, o da çok ongun. Ve Ali Palabıyık. 4 de burada var, 7 kişi tacı ve faulü görmedi. Hakkımı helal etmiyorum. Ben ne camiamı, ne takımımı, ne kendimi, ne arkadaşlarımı, ne de taraftarımı yedirmem. En iyisi Allah\'a havale etmek. Şimdi soruyorum ben. Bu karara kadar bir tane çirkin hareket var mı, bir tek küfür, hakaret var mı? 2-2\'yi de zor kurtardık. Biz fark yapacağımızı beklerken.\"



\"NE HADİSE OLDUYSA HAKEMLERİN KABAHATİDİR\"



Herkesi tahrik edenin hakemler olduğunu belirten deneyimli teknik adam, \"Peki hakem kararlarına itiraz etmeyelim. Bugün diyebilir miyiz ki, biz ne oynadık, hakemlere bir şey diyoruz diye. Biz çok şey oynadık. Muhteşem oynadık. Arkadaşlar söylüyorum, rahat edemezler. Yardımcı olmaya çalışıyoruz, yanlış olsa da onlar iyiler, olur diyoruz. Ama yapmayın, Allah aşkına yapmayın. Galatasaray - Fenerbahçe maçı daha nasıl centilmence geçebilir 1 saat. Berbat ettin maçı ya. Geçen hafta Muğdat\'ın pozisyonuna penaltı dediniz hepiniz. VAR\'da Barış Şimşek var. O yetmedi şimdi buraya mı verdiniz? Galatasaray\'a hep Barış Şimşek mi gelecek? VAR böyle, YOK zaten sizsiniz. İkisinden de bir şey olmuyor zaten. Ondan sonra olan bütün hadiselerin sebebini ben kendisi olarak görüyorum. Ne hadise olduysa onların kabahatidir. Herkes tahrik eden de o, herkesi çileden çıkaran da o\" ifadelerini kullandı.



\"BUNDAN SONRA HER ŞEYİ SÖYLEYECEĞİM\"



Bu zamana kadar hiçbir şey söylemediğini belirten Terim, \"Kime ceza vereceksin, sen kendi hakemine ceza vereceksin. Adil olacaksın. Diyelim ki ben yokum, Galatasaray maçı. O gün de doğru verseydi, bugün de doğru verseydi. Oyun içerisinde zaman zaman hatalar yapılacak. Cezaya sebebiyet verenleri ihbar ediyorum zaten. Ben bundan sonra size iyiyi de kötüyü de söyleyeceğim. Artık böyle karar aldım. Kibar davranıyorsun, centilmen oluyorsun, biz de yardımcı olalım diyorsun. Ee? Ağzımı açtık mı, Trabzon\'da 4 yedik yine Fırat var. Tek bir şey dedim mi? Cüneyt Çakır, Süper Kupa\'da hepinizin ortak olduğu kırmızı kartı vermedi. VAR\'a gitti vermedi. Bülent Yıldırım VAR\'daydı. Peki Cüneyt Çakır VAR\'da olup, Bülent Yıldırım maçı yönetseydi ne olacaktı? Ama biz de insanız. Sen hak yiyorsun\" diyerek sözlerini noktaladı.