(Görüntülü) Eyüp'te yangın paniği

*Eyüp\'te 4 katlı binanın 2\'nci katında çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Alibeyköy Çeşmeli Sokak\'taki bir apartmanın 2. katındaki dairede dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. 4 katlı binanın 2\'nci katındaki dairede alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Binada oturanlar apar topar evlerini terk ederek dışarıya kaçtı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri alevli şekilde yanan daireye müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmaları sonunda söndürüldü. Yangın çevrede büyük paniğe neden olurken daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.