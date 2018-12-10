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(Görüntülü) Evlilik yıl dönümünde hayatını kaybetti

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) SARIYER'de gece vardiyasından dönen Korhan Gönen, eve geldiğinde eşini ölü olarak buldu

10 Aralık 2018 19:21

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) SARIYER\'de gece vardiyasından dönen Korhan Gönen, eve geldiğinde eşini ölü olarak buldu. Kadının bugün evlilik yıldönümü olduğu öğrenildi. Vücudunda herhangi darp ya da yara izine rastlanılmayan kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Kesin ölüm nedeni burada yapılacak incelemelerin ardından belli olacak. Olay Sarıyer Merkez Mahallesi\'nde Ortabahçe Caddesi’ndeki bir evde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir iş yerinde gece güvenlik görevlisi olarak çalışan Korhan Gönen sabah eve döndüğü sırada eşi İrem Gönen’i (33) yatakta hareketsiz şeklide buldu. Eşi daha sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İrem Gören’in hayatını kaybettiğini belirledi. Haber verilmesi üzerine İrem Gönen’in yakınları da olay yerine geldi. Yapılan ilk incelemede vücudunda herhangi darp ya da yara izine rastlanılmayan İrem Gönen’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Gönen’in kesin ölüm nedeni burada yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

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