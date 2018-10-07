(Görüntülü) Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) -





Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde Demir Grup Sivasspor ile 4-4 berabere kaldı.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise taraftarlar ve televizyon karşısındaki seyirciler için keyifli, bol gollü bir maç olduğunu kaydederek, \"İki takımda her şeyini vermeye çalıştı. Güzel bir maç oldu. Hocalar için bazen pek böyle olmuyor. Çünkü 4 golü biz 90 dakikada yedik, 7 haftada yemedik. Daha doğrusu 7 dakikada 3 gol yiyip bugüne kadar yemediğimiz ve yaşamadığımız bir durum yaşadık. Ama maalesef futbolda böyle şeyler oluyor. Maça aslında iyi başladık. 1-0 öne geçtik. Öne geçtikten sonra takımımın önden basmasını istediğim halde maalesef 1-0\'ı koruma amaçlı biraz geri çekildik. O yüzden 7 dakikada yediğimiz gol morallerimizi bozdu ama ikinci yarıda müthiş bir diriliş oldu. 3-1\'den sonra 3-2\'yi yakaladık. Ondan sonra maalesef yediğimiz bir 4\'üncü gol oldu. O biraz moralleri bozdu ama yine de beraberliği sağlama savaşını zamanında ve doğru yaptık. 3-5-2 sistemine döndük. Arkada 3\'lü bıraktık, 2 forvete döndük. 4-4\'ü yakaladık. 5-4\'ü 6-4\'ü de yakalayabilirdik ama aynı zamanda da 5\'inci golü yiyebilirdik, penaltı olmuş olsaydı belki farklı bir sonuç çıkabilirdi. İkinci yarı oynanan futboldan ve takımımdan memnunum\" diye konuştu.



TUNA: \"OYUNU İKİYE AYIRALIM\"



Demir Grup Sivasspor\'un teknik Direktörü Tamer Tuna, 4-4\'lük bir maç olduğunu belirterek, şunları söyledi:



\"Moral olarak berabere bitirdiğimiz için kötüyüm ama futbolun heyecanı, keyfi, burada izleyenlerin o zevki yaşaması, Malatyaspor\'un biz 10 kişi kaldıktan sonra ki o coşkusu, bizim mücadele gücümüz, özellikle 3-1 öne geçişimiz 10 kişiyle 4-2 tekrar yapışımız; olumlu gördüğüm faktörlerdi. 2 konu var; 10 kişi kaldıktan sonra ki, oyun 10 kişi kalmadan önceki oyun. 2\'ye ayıralım. 10 kişiyle öne geçtik ve iki farklı üstünlüğü bulmak ve oyunda bunun devamını sağlamak önemliydi ama maalesef 2 tane art arda yediğimiz goller ve 45 dakikaya yakın bir süreyi 10 kişi oynamak olumsuz taraflardı. Özellikle hiç olmayacak bir kırmızı kart maalesef kendi adımıza. Oyun planımızda o beklerden çıkışımız, oyun kuruşumuz, pas kalitemizi, kırmızı kart gören oyuncumuzun daha iyi olduğunu biliyoruz. Bu da bizi etkiledi. Ne olursa olsun kazanmak istemiştik. Burada bu olmadı ama futbolun heyecanı, keyfi, Sivasspor\'un lige kattığı bu renk ve olumlu futbolu adına kendimizden hoşnuduz. Ben keyifle kendi takımımı izliyorum. Bugünkü oyunu da keyifle izledim. Sadece izlemediğim, zevk almadığım şey bugün kazanabilecekken maalesef buradan berabere hatta 10 kişiyle belki mağlup duruma da son dakikada düşebilirdik ama 4-4\'ken kendi yakaladığımız pozisyonlar var, oyunun özeti bu.\"