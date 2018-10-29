(Görüntülü) Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından 1

Fatih Terim: \"Galatasaray için oynayan kültüre sahip bir 11\'e ihtiyacımız var\"

Erol Bulut: \"Çok önemli bir galibiyet elde ettik\"

Taha AYHAN / MALATYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde Galatasaray\'ı 2-0 mağlup etti.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çok fazla bir şey konuşmak istemediğini kaydederek, şunları söyledi: \"Yanlış anlaşılacak veya sonrasında pişman olacağım şeyler söylemek istemiyorum. Malatyaspor\'u tebrik ederim. Bir yanda elim kolum bağlı dilimi de serbest bırakamıyorum. Ligin ilk gününden bugüne kadar oynadığımız her maçtan sonra birtakım durum tespitleri yaptım. Öndeyken de, liderken de, mağlupken de her maçtan sonra bir durum tespiti yaptık. Hepsini alt alta yazdıktan sonra neyin ne olduğunu görebilirsiniz. Bu tek başına sakatlık, tek başına fizik, tek başına form, ruh eksikliği veya ne derseniz deyin. Bu mesele bunların hiçbiri değil. Bu mesele birlikte ve birbiriyle, birbiri için ve Galatasaray için oynayan kültüre sahip 11\'e ihtiyacımız var. Galatasaray takımında kimse istemez sakat olsun ama istemediğimiz sakatlıklar olmuşsa o sakatlıkları fırsat bilip o formayı alacaksın. 35\'inci dakikaya kadar sahada karşılıklı bir maç vardı. Bize yakışmayan bir gol yedik. Siz 2-3 metreden atamazsanız zaten geriye düşersiniz. Mesele sadece bunu atamamak değil, rakibe baskı kurmamız lazım, topun kontrolünün bizde olması lazım. Galatasaray\'a yakışır şekilde oynamamız lazım. Yoksa ben günün derdinde değilim. Kritik bir süreçten geçiyoruz doğru teşhisimiz var ancak tedavimiz için hastanın da rızası gerekiyor. Maç skoru olarak değil ben daha çok geniş bir perspektiften baktığım için ona çok üzülüyorum. Yoksa kaybettiysek deriz ki 5 gün sonra bir maçımız daha var, Avrupa\'da maçımız var der geçeriz. Üzüntüm tahmininizden daha fazla, Galatasaray\'ın çok geniş şeylerini düşündüğüm için çok üzülüyorum. Ben Galatasaraylıyım, takımın hocasıyım, divan üyesiyim ben Galatasaray\'ın problemlerini çözmeyeceğim de kim çözecek? Ben tam tersi tüm camiamızı nasıl bir araya getiririz onun derdindeyim yoksa ben dert etmiyorum. Olay sakatlık veya kadro eksikliği değil yoksa biz hala lideriz. Problemlere rağmen yine de iyi gidiyoruz.\"



EROL BULUT: \"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ELDE ETTİK\"



Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise 3 puan parolası ile sahaya çıktıklarını, Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi\'nde oynayan ve iyi futbolculara sahip bir takım olduğunu belirterek, \"Bu hafta Şampiyonlar Ligi\'nde Schalke 04 ile maç oynadılar. Ligde de bizle karşılaştılar. Biz maça önde baskılı başladık öne geçtikten sonra da rakibi baskı altında tutup yorduk. Bazen o baskıyı da yedik ama bunun altından çıktık ve ikinci golü bulduk. Ben futbolcularımız tebrik ediyorum çok önemli bir galibiyet elde ettik\" şeklinde konuştu.