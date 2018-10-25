(Görüntülü) Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesindeki bir ev, bacadan çıkan yangın sonrasında büyük hasar gördü. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını ağlayarak izleyen ev sahibi Yurdanur Kocabaş fenalık geçirdi. Yangın, bugün saat 12.00 sıralarında, Ortaca\'nın Ekşiliyurt Kırsal Mahallesi\'nde bulunan Erdoğan Kocabaş\'a ait 2 katlı evde çıktı. Ev kadını Yurdanur Kocabaş sobada yemek yaptıktan sonra bedensel engelli oğlu Umut Kocabaş\'a bakmak için alt kata indi. Bu sırada soba bacasından yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yangın bir anda büyüdü. Duman kokusu üzerine üst kata çıkan Yurdanur Kocabaş evden kendisini zor dışarı atarken, komşulardan yardım istedi. Kocabaş\'ın yardım çağrısı üzerine komşuları engelli oğlu Umut Kocabaş\'ı evden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Amirliği\'ne bağlı ekipler, rüzgarın da etkisi ile yandaki binalara sıçrama tehlikesi bulunan yangını güçlükle söndürdü. Yangında Kocabaş Ailesi\'nin oturduğu kat küle döndü. Yangın esnasında sinir krizi geçiren Yurdanur Kocabaş\'a, sağlık ekiplerince sakinleştirici verildi ve ambulansta bir süre müşahade altında tutuldu.