T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Evinin tuvaletinde ölü bulundu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, Enis Ayyıldız (45), yalnız yaşadığı evinin tuvaletinde ölü bulundu

27 Ağustos 2018 19:02

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesinde, Enis Ayyıldız (45), yalnız yaşadığı evinin tuvaletinde ölü bulundu. Demir doğrama atölyesi sahibi Enis Ayyıldız işe gitmeyince, çalışanları durumu yakınlarına haber verdi. Bugün saat 13.30 sıralarında Adatepe Mahallesi 3 Sokak\'taki eve gelen Ayyıldız\'ın ağabeyi, polis ekipleriyle birlikte çilingir yardımıyla içeri girdi. Ayyıldız, evin tuvaletinde hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayyıldız\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayyıldız\'ın vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmazken, cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHABucaEnis AyyıldızDemirBugünAdatepe MahallesiSokakAyyıldızHaberAdli Tıp Kurumu MorguOlayla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24