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(Görüntülü) Eve dönmeyen genç, Kızılırmak kıyısında sazlıkta ölü bulundu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde gece arkadaşıyla Kızılırmak Nehri kenarına giden ve eve dönmeyen İsa Yavuz (23), sazlık alanda ölü bulundu

20 Ağustos 2018 19:00

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde gece arkadaşıyla Kızılırmak Nehri kenarına giden ve eve dönmeyen İsa Yavuz (23), sazlık alanda ölü bulundu. Bafra ilçesinde İsa Yavuz, bir arkadaşıyla birlikte gece saat 01.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde Kızılırmak Nehri kenarına gitti. İddiaya göre, arkadaşının saat 02.30 sıralarında ayrılmasının ardından Yavuz yalnız kaldı. İsa Yavuz\'a ulaşamayan yakınları, saat 04.00 sıralarında durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çulhakoca Mahallesi mevkisinde Yavuz\'un cep telefonundan sinyal alınınca, ekipler bu bölgede yoğunlaştı, ancak sonuç alınamadı. Çalışmalar sonucu İsa Yavuz\'un cesedi, en son oturduğu mevkide, Kızılırmak Nehri kenarındaki sazlık alanda bulundu. Yavuz\'un cansız bedeni, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

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