(Görüntülü) Evde tabancayla intihar etti

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP\'te, aşçı Aykut D. (30), kardeşiyle yaşadığı evde tabancayla başına ateş açarak yaşamına son verdi. Olay, sabah saatlerinde Seferpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Kısa süre önce aşçılık yaptığı iş yerinden ayrıldığı ve depresyon ilacı kullandığı ileri sürülen Aykut D., kardeşinin işe gitmesinin ardından yalnız kaldığı evde tabancayı başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen polis ve sağlık ekipleri Aykut D.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümüyle yakınlarına yasa boğan Aykut D.\'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.