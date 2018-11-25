(Görüntülü) Eskişehirspor'un eski milli kalecisi Sinan Alağaç mezarı başında anıldı

Eyüp KELEBEK ESKİŞEHİR (DHA) - Eskişehirspor\'un ve milli takımın eski kalecilerinden Sinan Alağaç, ölümünün 33\'üncü yılında mezarı başında anıldı.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ile Tepebaşı Belediyesi tarafından organize edilen anma törenine, Sinan Alağaç\'ın yakınları, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, TÜFAD Genel Başkan Yardımcısı Hüdai Doğu, Eskişehirspor Kulübü yöneticileri, eski ve yeni futbolcular ile Sinan Alağaç Ortaokulu öğrencileri katıldı.

33 YIL SONRA İLK DEFA KONUŞUYORUM

Eskişehirspor\'un efsane futbolcularından Ender Gonca yaptığı konuşmada, Sinan Alağaç\'ın vefatı sırasında kendisinin teknik direktör Mitroviç\'in yardımcılığını yaptığını söyledi. Sinan\'ın ölümü ile ilgili olarak 33 yıl sonra ilk kez konuştuğunu ifade eden Gonca, Genç kardeşimizi 33 yıl önce Abant\'ta ben antrenörken kaybettik. Üzüntümüz sonsuz. Sinan, askerlik görevini yaptıktan sonra bana telefon açtı. \'Ender abim, kampa geleceğim\' dedi. Ben de ona \'Bekliyoruz Sinancım\' dedim. 23 Kasım 1985 akşamı kampa geldi. 24 Kasım günü bizim için çok acı bir gün. Mitroviç ile beraber çalışıyordum, onun yardımcılığını yapıyordum. Pazar günüydü. Diğer futbolculara dinlenme verdik. Bir tek Sinan geldiği için Mitroviç, \'Hafif bir antrenman yapalım\' dedi. Kasım ayı ama güzel bir havaydı. Sinan 20 dakikalık bir ısınma yaptı, ben de kendisini kontrol ediyorum. 20 dakika sonra kenara çekildi, istifra etmeye başladı. \'Sinan ne oldu\' dedim. \'Ender abi çok geç kahvaltı yaptım\' dedi. Ben de Mitroviç\'e söyledim, \'Tamam girsin içeriye\' dedi. 11 buçukta içeriye girdi. Saat 1?de öğle yemeği vardı. Saat bire doğru takım kaptanı Selahattin geldi, \'Sinan çok kötü\' dedi. Ben de \'Kaleci antrenmanları ağır geçer, hiçbir şey yapmadık ne oldu\' dedim. Gittim, hakikaten nefes alamıyordu. Ayaklarını kaldırdım nefes almaya başladı. Baktım nabzı çok düşük. Hemen oradaki Vatan Hastanesi\'nin doktoru vardı onu çağırdım. Dedi ki \'Hemen hastaneye yetiştirin Sinan kardeşimizi.\' Hastaneye giderken yolda vefat etti. Çok üzgünüm, bunu ilk defa, 33 yıl sonra bugün konuşuyorum. Ben Sinan\'ı hiçbir zaman unutmadım dedi.

Yapılan konuşmaların ardından anma etkinliğine katılanlar, Sinan Alağaç\'ın mezarı başında dua etti.

Sinan Alağaç, 24 Kasım 1985 tarihinde Eskişehirspor\'un Bolu Abant\'taki kampında kalp krizi sonucunda 25 yaşındayken yaşamını yitirmişti.