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(Görüntülü) Eskişehir'e şehit ateşi düştü (yeniden)

ESKİŞEHİR, (DHA)- BATMAN'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün (25) şahadet haberi Eskişehir'de oturan ailesine verildi

04 Ekim 2018 19:43

ESKİŞEHİR, (DHA)- BATMAN\'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök\'ün (25) şahadet haberi Eskişehir\'de oturan ailesine verildi. Uzman Çavuş Neşet Gök\'ün acı haberini Eskişehir\'in Emek Mahallesi Şölen Sokak\'ta oturan babası Turhan Gök ve annesi Nurcan Gök\'e, eve gelen askeri yetkililer verdi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı, evin önünde ambulans hazır bekletildi. Bekar olan Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök\'ün, Burak (19) ve Batuhan (7) adlı 2 kardeşinin olduğu belirtildi. Şehidin komşuları, şehidini kardeşi Batuhan\'ın bir süre önce Eskişehir\'e izne gelen ağabeyi Neşet Gök\'e tekrar birliğine dönmemesini istediğini, döndüğü takdirde şehit olabileceğini söylediğini anlattı.

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