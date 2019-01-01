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(Görüntülü) Eskişehir'de yılbaşı kutlaması

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan çok sayıda vatandaş yeni yılı coşkuyla karşıladı

01 Ocak 2019 12:24

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de İsmet İnönü Caddesi\'nde toplanan çok sayıda vatandaş yeni yılı coşkuyla karşıladı. Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde toplanan ve aralarında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu çok sayıda kişi 2019 yılını davul, zurna çalarak karşıladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı kutllamalarda vatandaşlar, soğuk havaya rağmen gece geç saatlere kadar doyasıya eğlendi. Kalabalık nedeniyle tramvay seferleri de durduruldu. Vatandaşların dağılmasının ardından tramvay seferleri yeniden başladı.

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