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(Görüntülü) Eskişehir'de uyuşturucuya 13 gözaltı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

30 Ekim 2018 20:25

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 13 kişinin ev ve iş yerlerinde \'Cankız\' adlı narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 3 kilo 90 gram bonzai, 4,90 gram esrar, 2,40 gram metamfetamin, 3 sentetik hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 375 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 8\'i, \'uyuşturucu madde kullanmak\'tan yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin 24 bin 270 içimlik zehir olduğunu ve değerinin de yaklaşık 463 bin lira olduğunu belirtti.

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