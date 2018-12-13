(Görüntülü) Eskişehir'de kış lastiği denetimi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de polis ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde zorunlu kış lastiği denetimi yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Zafer Aydın, araçlarına kış lastiği takmayan sürücülere, 625 liralık para cezası uygulandığını söyledi. Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nden çıkış yapan otobüs sürücülerini durdurarak, kış lastiği takılıp, takılmadığını ve lastiklerin diş kalınlıklarının uygun olup, olmadığını denetledi. Kış lastiği kullanımının 1 Aralık 2018 ile 1 Nisan 2019 tarihleri arasında zorunlu olduğunu ve araçlarına kış lastiği takmayan sürücülere 625 liralık para cezası uygulandığını kaydeden Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Zafer Aydın, şöyle konuştu: \"İlk olarak ülkemizde 2012 yılında Resmi Gazete\'de yayımlanmasıyla ülkemizde tescil edilsin, edilmesin yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan tüm araçlarda kış lastiği zorunluluğu getirildi. Otobüs, kamyon ve çekici cinsinden araçların dingillerinde MS sembolü olan veya üzerinde kar işareti olan lastiklerin kullanılması gerekiyor. Bu 1 Aralık 2018- 1 Nisan 2019 tarihleri arasında zorunlu. Bunu dışındaki minibüs, kamyonet tarzındaki ticari otomobillerde, bütün dingillerde kış lastiği kullanılması gerekiyor. Belirtilen tarihler arasında uyulmaması halinde 625 Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılıyor.\" Kış lastiği hakkında teknik bilgiler veren Komiser Yardımcısı Hakan Biçer de \"Öncelikle kış lastiği neden gereklidir? Yaz lastikleri artı 7 derecenin altında artık normal performans gösteremez. Lastik katılaşmaya başlar ve durma mesafesi uzar. Bu da kazalara neden olabiliyor. Kış lastiklerinde ise gerek kendi özel yapısı gerekse deseninin getirdiği şartlarla bize daha güvenli bir sürüş imkanı sunabiliyor\" dedi.