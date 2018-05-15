(Görüntülü) Eskişehir'de 'İsrail' protestosu

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. AK Parti tarafından 81 ilde düzenlenen basın açıklaması Eskişehir\'deki Reşadiye Camii önünde yapıldı. Basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Murat Özcan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, BBP İl Başkanı Nurettin Aktepe ile çok sayıda kişi katıldı. AK Parti\'li Özcan, yaptığı konuşmada, ABD\'nin, Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Özcan, \"Bu girişim bizim için yok hükmündedir. İsrail\'in, şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail\'in coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs\'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail\'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti\'nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanı\'mızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir\" diye konuştu. Eskişehir Çarşı Camii önünde de öğle namazının ardından katliamda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.