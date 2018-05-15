T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Eskişehir'de 'İsrail' protestosu

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

15 Mayıs 2018 20:43

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. AK Parti tarafından 81 ilde düzenlenen basın açıklaması Eskişehir\'deki Reşadiye Camii önünde yapıldı. Basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Murat Özcan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, BBP İl Başkanı Nurettin Aktepe ile çok sayıda kişi katıldı. AK Parti\'li Özcan, yaptığı konuşmada, ABD\'nin, Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Özcan, \"Bu girişim bizim için yok hükmündedir. İsrail\'in, şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail\'in coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs\'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail\'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti\'nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanı\'mızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir\" diye konuştu. Eskişehir Çarşı Camii önünde de öğle namazının ardından katliamda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kemal ATLAN Hakan TÜRKTANESKİŞEHİR DHAESKİŞEHİRFilistinlilereAK PartiEskişehir Reşadiye CamiiBasınBaşkanı MuratMHPBaşkanıCandemir BBPBaşkanı Nurettin AktepeABD Tel AvivKudüsFilistinliABDKudüs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24