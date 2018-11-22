(Görüntülü) Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 7 asker adliyede

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6\'sı muvazzaf, 7 asker adliyeye sevk edildi.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY\'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 Kasım\'da operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir, Ankara ve Konya\'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 1 subay ile 6 astsubay gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6\'sı muvazzaf, 7 asker, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



