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(Görüntülü) Eskişehir'de boş arazide kadın cesedi bulundu

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de yol kenarındaki boş arazide kadın cesedi bulundu

07 Ocak 2019 22:01

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de yol kenarındaki boş arazide kadın cesedi bulundu.

Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi Orçun Sokak\'ta aracını yol kenarına park etmek isteyen bir kişi, boş arazide, karlar üzerinde hareketsiz şekilde yatan bir kadını fark ederek, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan ve kimliği henüz belirlenemeyen 25 yaşlarındaki kadının öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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