(Görüntülü )Eskişehir'de, ABD ve İsrail protestosu

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de yaklaşık 500 kişi, ABD\'nin, İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşımasının ardından, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, ardından yürüyüş yaptı. İHH İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen eyleme 500\'e yakın kişi katıldı. Kalabalık, ilk olarak Alaaddin Camisi bahçesinde ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. İHH Eskişehir Şubesi Başkanı Musa Karadaş, yaptığı konuşmada \"İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan Siyonist İsrail işgali altındadır. Siyonist İsrail devleti ve ABD, Kudüs\'ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın, Kudüs İslam\'ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir\" dedi. Yapılan konuşmaların ardından kalabalık sloganlara atarak yürüyüşe geçti. Üniversite Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezi önüne kadar yürüyen kalabalık daha sonra dağıldı.