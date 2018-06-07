(Görüntülü) Eskişehir Atatürk Stadyumu 'Millet Bahçesi' olacak (2)

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de yapılan 33 bin kişilik yeni stadyumun ardından kullanılmayan Atatürk Stadyumu\'nun yıkılarak, \'Millet Bahçesi\'ne dönüştürülmesi için Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Türk Dünyası Vakfı arasında protokol imzalandı. Atatürk Stadyumu\'nda düzenlenen imza törenine Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Başkanı Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ile çok sayıda kişi katıldı. Eskişehir Valisi Çakacak, törende yaptığı konuşmada, \"Bugün Eskişehir\'imiz için çok önemli, çok güzel, çok hayırlı bir protokol imza törenini başlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı\'mız, bazı illerimizde yeni yapılan statlar dolayısıyla eski statların bulundukları alanların \'Millet Bahçesi\'ne çevrileceği yönünde bütün milletimize bir müjde verdi. Bu illerden biri de Eskişehir ilimiz\" dedi. TOKİ Başkanı Turan da Türkiye\'de Toplu Konut İdaresi olarak son 5 yılda 19 stadyum inşaatında bulunduklarını söyledi. Bunlardan birinin de Eskişehir Yeni Stadyumu olduğunu belirten Turan, şöyle konuştu: \"Bu 19 stadyumdan bir tanesi de ve gerçekten Eskişehir\'e geldim diye söylemiyorum, hem mimari dizayn açısından hem büyüklük açısından hem de standartlar açısından en iyilerinden bir tanesi Eskişehir\'e yapılan stadyumumuz. Seyreden arkadaşlarımız, seyir zevkiyle de çok güzel bir stadyumdur. Bu vesileyle eski Eskişehir stadyumunun devri Toplu Konut İdaresi\'ne yapılmıştı. Çünkü bu 19 stadyum protokolünde eski stadyum yerlerini değerlendirerek, yeni stadyumların inşası vardı. Toplu Konut İdaresi verilen görev gereği bu stadyumları kendi kaynaklarıyla ki bunlar da milletimizin kaynaklarıdır; inşa edip, buraları da kısmen değerlendirip, kısmen de bu inşaları yapacaktı. Fakat Türkiye için gerçekten ben 15 yılda belediyecilikle de uğraşmış bir kardeşinizim. Türkiye\'de şehircilik açısından bu millet bahçelerinin hepsi il merkezlerinde olan yerler zaten. Çok hayırlı bir karar verildi. TOKİ için kötü gibi gözükebilir ama Türkiye için çok hayırlı bir karar verildi. Sayın Cumhurbaşkanı\'mız hem Atatürk Havalimanı ile alakalı verdiği ki 11 milyon metrekare bir alandır, dünyada bu ölçekte bildiğimiz birkaç tane park var. Onunla birlikte Eskişehir Stadyumu\'nu da sayarak, yerlerinin millet bahçesine çevrilmesi. Yani üstündeki bütün tartışmalar bitmiş oldu. Bu bütün stadyumlarla alakalı. Sayın Bakanımız da sağ olsun hem İstanbul\'da gelip bizimle görüşme nezaketi gösterdi. Ankara\'da son bir hafta 10 gündür yoğun görüşmeler yaptık. Protokol hazırlıklarımızı yaptık. Valimiz ve ekibiyle görüştük ve inşallah \'Millet Bahçeleri\' olarak ifade edilen statların geri dönüşümü ile elde edilecek millet bahçelerinin ilk yıkımını inşallah Eskişehir\'e gelerek, şimdi ilk protokolünü imzalayacağız. Yıkımına valiliğimiz hemen başlayacak ondan sonra bu \'Millet Bahçesi\'nin yapımı da Türk Dünyası Kültür Vakfı ile beraber Toplu Konut İdaresi teknik desteği ile bir inşaat süreci başlamış olacak.\" AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise \"Bugün böyle güzel bir günde çok güzel bir vesileyle bir araya geldik. Ben öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı\'mıza teşekkür ediyorum. Sadece Eskişehir\'in eski stadını değil, pek çok vilayetimizdeki eski statları \'Millet Bahçesi\'ne dönüştürülmesi konusundaki iradesinin, Türkiye\'nin şehircilik tarihine yeni bir dönem açacağına inanıyorum. Zatı devletlerine bir kere daha hem Eskişehir adına hem diğer vilayetler adına çok teşekkür ediyorum. TOKİ\'ye çok teşekkür ediyorum. Stat yapımıyla ilgili projenin başından beri TOKİ ile çok uyumlu bir iş birliği yaptık. 135 milyon liraya mal olan stadımızın 125 milyon lirasını Türk Dünyası Kültür Ajansı olarak biz TOKİ\'ye ödedik. Böylece eski stat yerimiz yapılaşmadan herhangi bir gelir getirici yapılaşma sürecinden kurtulmuş oldu. Burayı şehir halkının, Eskişehir halkının istifadesine sunacağımız bir alan olarak başından beri hep böyle tasarladık. Şehir parkı olarak yapılacağını söyledik. Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın da son açıklamalarıyla da netleştiği üzere burası Eskişehir\'in \'Millet Bahçesi\' olacak\" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Vali Özdemir Çakacak, TOKİ Başkanı Ergün Turan ve Milletvekili Nabi Avcı \'Millet Bahçesi\' protokolünü imzaladı.