(Görüntülü) Eski şarkıcı, Milli Piyango bileti satıyor

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, 25 yıl önce gazinolarda şarkı söyleyen Gülten Yaşar (49), Milli Piyango bileti satarak, geçimini sağlama çalışıyor. İlk konserini 1978 yılında verdiğini belirten Yaşar, \"Düğün salonlarında, aile gazinolarında şarkıcı olarak çalıştım ve ekmek paramı kazandım. Sahnelere dönmek istemiyorum, gençlik yıllarımda kaldı\" dedi. Kentteki Cumhuriyet Meydanı\'nda Milli Piyango bileti satan, 2 çocuk annesi Gülten Yaşar, 25 yıl önce gazinolarda ve düğün salonlarında şarkı söylediğini anlattı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı\'nı kazanıp, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bırakmak zorunda kaldığını belirten Yaşar, aile gazinolarının kapanmasıyla Milli Piyango bileti satmaya başladığını söyledi. Halı da dokuyan Yaşar, geçimini sağladığı işiyle ilgili kentte \'Milli Piyango\'nun Gülten ablası\' olarak anılıyor. \'ŞARKICI OLARAK EKMEK PARAMI KAZANDIM\' Sahnelere dönmek istemediğini, bir zamanlar ekmeğini kazandığı bu işinin gençlik yıllarında kaldığını belirten Gülten Yaşar, \"Kayseri Konservatuvarı açıldığında, halk müziğinden sınava girerek, kazanmıştım. Maddi imkansızlıklardan dolayı devam edemedim. Kitapları da pahalıydı. Daha sonra Tarsus\'a taşındık. Orada düğün salonlarında, aile gazinolarında şarkıcı olarak çalıştım ve ekmek paramı kazandım. Gazinolarda aile ortamı kalmayınca bıraktım. Eskiden çoluğunu çocuğunu alan, gazinoya gelirdi. İlk konserimi 1978 yılında Kayseri Lisesi\'nde vermiştim. O dönemlerde biraz karışıktı ortalık. \'Hayat Bayram Olsa\' şarkısını okumuştum ve ortam bayram havasına dönmüştü, diyebilirim. Bir daha sahnelere dönmek istemiyorum. O, gençlik yıllarımda kaldı\" diye konuştu.