(Görüntülü) Eski lastiklerle çalışan kızlar, futsalda şampiyon oldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, imkansızlıklar içinde antrenman yaparak, gündeme gelen Yeşilbağ Cumhuriyet Ortaokulu\'nun Kız Futsal Takımı, il genelinde yapılan Küçük Kızlar Futsal Turnuvası\'nda şampiyonluğa ulaştı. Antalya- Isparta sınırında, Manavgat\'a bağlı dağ mahallesi olan Yeşilbağ\'daki Cumhuriyet Ortaokulu\'nda müdür vekili de olan beden eğitimi öğretmeni Belin Ada öncülüğünde, 6\'ncı sınıf öğrencilerinden 12 kişilik futsal takımı kuruldu. Antrenman ve spor malzemesine sahip olmayan sporcular, çalışmalarını okulun bahçesindeki beton zeminde yaptı. Yeterli spor ekipmanı olmayan Yeşilbağ Ortaokulu Kız Futsal Takımı üyeleri, eski araç lastikleri ve çıta gibi malzemelerle yaptıkları antrenmanlarla gündeme geldi. GRUBU LİDER TAMAMLADILAR Durumları öğrenilince, malzeme yardımları yapılan Yeşilbağ Ortaokulu Kız Futsal Takımı, Antalya\'da okul sporları kapsamında düzenlenen Küçük Kızlar Futsal Turnuvası\'nda A grubunu namağlup lider tamamlayarak, 15 Mayıs\'ta yapılacak il şampiyonasında mücadele hakkı kazandı. ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTILAR Turnuvanın final grubunda yarı finalde Şehit Ufuk Baysan Ortaokulu\'yla karşılaşan Yeşilbağ Cumhuriyet Ortaokulu kızları, karşılaşmadan 7-2\'lik galibiyetle ayrıldı. Final maçında daha önce grup maçlarında karşılaştıkları ve yendikleri Süleyman Demirel Ortaokulu karşısında her iki yarıda da üstün oynayan Yeşilbağ Cumhuriyet Ortaokulu takımı, maçı 4-1 kazanarak, şampiyon oldu. Final grubu maçlarında takımı; Yeşilbağ mahalle muhtarı, imam ve aileleri de yalnız bırakmadı. MANAVGAT\'IN EN UZAK MAHALLESİ Okul müdür vekili ve beden eğitimi öğretmeni Belin Ada, turnuvada elde edilen başarının öğrencileri açısından büyük önem taşıdığını ve kendilerine güven geldiğini belirtti. Manavgat\'ın en uzak mahallesi olduklarını aktaran Ada, \"Mahallemizden ilçe merkezine gitmek bile 3- 3,5 saat sürüyor. Bize özellikle ulaşım konusunda turnuva süresince destek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi\'ne, konaklamamızda yardımcı olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne teşekkür ediyoruz\" dedi. Belin Ada, öğrencilerin futsalla birlikte takım olmayı ve birlikte hareket etmeyi öğrendiğini, böylece çok daha büyük başarılara imza atacaklarını gördüklerini de kaydetti. HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU Takımın kaptanı Emine Kaygısız (11) ise bu sene zor şartlarda başladıkları çalışmalar sonucu \'küçükler kategorisi\'nde Antalya birincisi olduklarını, hedeflerinin \'yıldızlar kategorisi\'nde Türkiye şampiyonasında mücadele ederek, final oynamak olduğunu söyledi.