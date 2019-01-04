(Görüntülü) Eski kayınbiraderini tabancayla ayaklarından vuran yakalandı

Mustafa KANLI/GAZIANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, eski eşinde kalan çocuklarını görmeye gittiği evin önünde tartıştığı eski kayınbiraderi Bülent Özbudak\'ı tabancayla ayaklarından vurarak, yaralayan Kaya O., polis ekiplerince yakalandı. Kaya O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gaziantep\'te yaşayan ve 10 yıl evli kalan Kaya O. ile Sema Özbudak, anlaşamadıkları gerekçesiyle 2 sene önce boşandı. Sema Özbudak, mahkeme tarafından velayeti verilen 2 çocuğu ile beraber ağabeyi Bülent Özbudak\'ın evinde kalmaya başladı. Kaya O., mahkemenin verdiği izin gününde çocuklarını görmeye gitti; ancak Bülent Özbudak\'tan eski eşinin evde olmadığını öğrendi. Bunun üzerine Kaya O. ile eski kayınbiraderi Bülent Özbudak arasında tartışma çıktı. Bu sırada Kaya O., yanındaki tabancayı çıkarıp, Özbudak\'ın ayaklarına ateş ederek, kaçtı. Bülent Özbudak, yaralanırken, Kaya O. ise olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, Kaya O.\'yu yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının kayıtları ve görgü tanıklarının ifadesi ile Kaya O.\'nun, iş yerinde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Kaya O.\'yu olayda kullandığı tabancayla yakaladı. Gözaltına alınan Kaya O., emniyette sorgulandıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.