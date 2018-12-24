(Görüntülü) Eşinin ölümüne dayanamayıp, intihar etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, eşi Davut E.\'yi kalp krizinden kaybettikten sonra bunalıma girdiği belirtilen Aynur E. (41), başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdi. Olay, saat 14.00 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Yükseliş Mahallesi\'nde 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Eşi Davut E.\'yi 3 ay önce kalp krizinden kaybeden, 3 kızıyla kalan ve bu yüzden bunalıma girdiği belirtilen Aynur E., evde kimse yokken, başına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Kanlar içinde kalan kadın, eve gelen kızı tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Aynur E.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Aynur E.\'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzene Antalya Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü.