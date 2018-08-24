(Görüntülü) Eşinin engelli raporu alıp, boşanma davası açtığı kadının hukuk mücadelesi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de yaşayan Hamiyet Özdemir\'in (31) 2014 yılında hayatını birleştirdiği Mustafa Özdemir (42), 7 aylık evliyken eşi için psikiyatri uzmanlarından yüzde 68 zihinsel engelli raporu alıp, boşanma davası açtı. Adli Tıp İhtisas Kurulu\'ndan sağlık problemi olmadığına dair rapor alan Hamiyet Özdemir, eşi ve psikiyatri uzmanlarıyla ilgili hukuk mücadelesi başlattı. Boşanma davası dosyası, 4 yıl içinde Anayasa Mahkemesi\'ne (AYM) taşınırken, Hamiyet Özdemir, davanın sonuçlanmasını bekliyor. Hamiyet Özdemir, 2014 yılının Ocak ayında, inşaat işiyle uğraşan Mustafa Özdemir ile görücü usulü tanışıp, 6 ay sonra hayatını birleştirdi. Henüz 7 aylık evliyken Mustafa Özdemir, iddiaya göre, eşini Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürerek, psikiyatri uzmanları M.T. ve P.K.\'den yüzde 68 zihinsel engelli raporu aldı. Mustafa Özdemir, durumdan habersiz Hamiyet Özdemir\'i babası Ahmet Turaç\'ın evine kalması için bıraktı. Bir süre sonra mahkemeden Turaç\'ın adresine kızıyla ilgili Mustafa Özdemir\'in açtığı boşanma davası ve engelli kızını evlendirdiği gerekçesiyle kendisi hakkında açtığı dava ile ilgili tebligat geldi. Bunun üzerine Ahmet Turaç, kızını Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Sağlık Kurulu, Hamiyet Özdemir için yüzde 25 oranında engelli raporu verdi. Mahkemeye taşınan olayda bilirkişi tayin edilen İstanbul 4\'üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu\'nca Hamiyet Özdemir\'in sağlık problemi olmadığına dair \'sağlam\' raporu verildi. Bunun üzerine Hamiyet Özdemir, aile mahkemesine başvurarak, yüzde 68 zihinsel engelli raporuyla eşinin açtığı boşanma davasına itiraz etti. Yaklaşık 4 yıldır süren boşanma davası dosyası, Anayasa Mahkemesi\'ne taşındı. \'SAĞLIKLI OLDUĞUNU SÖYLEDİLER\' Kızının zihinsel engelli olmadığına dair hukuk mücadelesi başlattıklarını anlatan Ahmet Turaç, \"Kızım ile damadım, 2014 yılının başında görücü usulü tanıştılar. Sonrasında 6 ay nişanlı durdular. 7 ay da evli kaldılar. Damadım Mustafa Özdemir, eşini Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüyor. \'Eşime sakat raporu istiyorum\' diyerek yüzde 68 zihinsel engelli raporu alıyor. Bu rapordan 1 hafta sonra bizim evimize adliyeden kağıt geldi. Bu raporda \'Sen sakat kızını bile bile evlendirmişsin. Bu evrakın karşılığını koymazsan hapse atacağız\' yazıyordu. Ben bu dilekçenin karşılığında avukat tuttum. 1 hafta içinde kızımı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdüm. Oradaki görevlilere \'Benim bir kızım var. Ben 2 çocuk evlendirdim. Benim bu kızımı da damadım eve atıp gitmiş. Bizim bakacak herhangi bir durumumuz yok. Ben asgari ücret alan emekliyim. Bankadan kredi çekerek bu çocukları evlendirdim\' dedim. Hastanede kızımı heyet bölümüne aldılar. Ben kızım için rapor istedim. Heyet bölümü de veremeyeceğini söyledi. Ben de kızımı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'ndan maaşa bağlatacağımı ifade ettim. Sonrasında raporu alarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne götürdüm. Heyetin raporunu inceleyen yetkili, bir sıkıntının olduğunu ve kızımın sağlıklı olduğunu söyledi\" diye konuştu. \'GURURUMUZLA OYNADI, ŞİKAYETÇİYİZ\' Kızının sağlık sorununun bulunmadığını kaydeden Turaç, \"Benim kızımın herhangi bir sağlık sıkıntısı olsaydı evlendirmezdim. Devletimden gider, rapor alır, maaşa bağlatırdım. Hamiyet\'i 27 yaşında evlendirdim. 4 yıldır uğraşıyoruz. Kızımın mahkemesi şu an Anayasa Mahkemesi\'nde beklemektedir. Bizim gururumuzla oynandı. Bunun için de şikayetçiyiz\" dedi. \'EŞİMDEN DE DOKTORLARDAN DA ŞİKAYETÇİYİM\' Hamiyet Özdemir ise sağlığının yerinde olduğunu belirterek, AYM\'deki davanın sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Özdemir, \"Annemlerde kaldığım sırada, adliyeden mahkeme kağıdı geldi. Kağıdı açıp, okuduğumda yüzde 68 zihinsel engelli olduğum yazıyordu. Tabi bu duruma şaşırdım. Ben zihinsel engelli değilim. Herhangi bir engelim yok. Sağlığım yerinde. Eşim benim kadınlık gururumla oynadı. Tutuklanmasını istiyorum. Benim hakkımda önce yüzde 68 sonra yüzde 25 özürlü raporu veren doktorlardan da şikayetçiyim\" diye konuştu.