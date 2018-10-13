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(Görüntülü) Eşinin aldattığı iddiasıyla sokağa çıplak çıktı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (HATAY), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde sokağa çırılçıplak çıkan bir kişi, eşinin kendisini bir yakınıyla aldattığını iddia ederek protesto etti

13 Ekim 2018 20:46

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (HATAY), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde sokağa çırılçıplak çıkan bir kişi, eşinin kendisini bir yakınıyla aldattığını iddia ederek protesto etti. Çevredekilerin tepki gösterdiği çıplak protestocu, karakola götürüldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Çay Mahallesi’nde Namık Kemal Caddesi üzerinde çok katlı otoparkın zemininde elbiselerini çıkarıp, çırılçıplak kendisini caddeye atan ismi öğrenilemeyen bir kişi, \"Ben Mecnun’um, Leyla\'mı koklatmam\" diye bağırdı. Eşinin kendisini aldatıldığını öne süren kişiye, çevredekiler tepki gösterdi. Vatandaşlar, çıplak adamın üzerini çarşafla kapattı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çıplak protestocuyu karakola götürdü. 

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