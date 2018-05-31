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(Görüntülü) Eşini katleden koca, ağaç kovuğunda saklanırken yakalandı (2)

NOT: Öldürülen Sezen Alkan'ın sezaryenle alınan bebeğinin, daha önce 'kız' olarak yazılan cinsiyetini 'erkek' olarak düzeltiyoruz

31 Mayıs 2018 19:34

NOT: Öldürülen Sezen Alkan\'ın sezaryenle alınan bebeğinin, daha önce \'kız\' olarak yazılan cinsiyetini \'erkek\' olarak düzeltiyoruz. BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU KRİTİK Kars\'ta Barış Alkan\'ın bıçaklayarak öldürdüğü eşi Sezen Alkan\'ın sezaryenle alınan erkek bebeğinin Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakülltesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tekgündüz, kuvözde tutulan bebeğin henüz hayati tehlikeyi atlamadığını söyledi. Doç. Dr. Tekgündüz, \"Oksijensiz kaldığı için beyinde etkilenmeye bağlı nöbet geçiriyordu. Nöbete müdahele ettik. Diğer organlar da oksijensiz kaldığı için etkilenmiş. Gerekli tedavisini yapıyoruz\" dedi.

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