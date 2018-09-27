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(Görüntülü) Eşi kazada yaralanan kadın sinir krizi geçirip, ağladı

İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, Muhammet Kandil (60) yaralandı

27 Eylül 2018 19:16

İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Muratpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, Muhammet Kandil (60) yaralandı. Kazanın şokuyla sinir krizi geçiren Kandil\'in eşi Havva Kandil (53), uzun süre gözyaşı döktü. Kaza, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Antalyaspor kavşağında meydana geldi. Eşi Yasemin Söğütlü (60) ile hastaneye gitmek için yola çıkan Orhan Söğütlü (61) yönetimindeki 35 AAC 806 plakalı otomobil, kavşakta, Muhammet Kandil yönetimindeki 07 GUM 86 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kandil\'in aracı, takla attı. Kazada, Muhammet Kandil yaralandı. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Muhammet Kandil, hastaneye kaldırıldı. Eşiyle denize gitmek için yola çıktıkları belirtilen, kazayı küçük sıyrıklarla atlatan Havva Kandil ise sinir krizi geçirdi, uzun süre gözyaşı döktü.

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