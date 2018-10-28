(Görüntülü) Esenyurt'ta binlerce kişi sağlık için yürüdü

İSTANBUL, (DHA) ?ESENYURT?ta binlerce kişi, sağlıklı ve hareketli yaşama dikkat çekmek ve spora teşvik için yürüdü. Esenyurt Belediyesi, sağlıklı ve hareketli yaşama dikkat çekmek ve vatandaşları spora teşvik etmek için yürüyüş düzenledi. Esenyurt kaymakamlık eski binasının önünden başlayan yürüyüş Esenyurt Belediyesi önünde sonlandı. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşe binlerce kişi katıldı.Sağlık için farkındalık yaratma amacıyla düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek yürüyüşü tamamladı. Yürüyüşe katılım için kayıt olan her vatandaşa tişört hediye edilirken, noter huzurunda yapılacak çekilişle de 500 kişiye tablet, bisiklet, ücretsiz sağlık taraması, eşofman takımı, spor çantası, saat, futbol topu hediye edildi. \'İSTİYORUZ Kİ YÜRÜMENİN ÖNEMİNİ VURGULAYALIM\' Yürüyüşe katılan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, \"Hava çok güzel. Sonbahar ama yazı yaşıyoruz. Çok büyük bir kalabalık var. Bu bir iddia veya yarışma değil. Birincimiz yok. Bu bir farkındalık yürüyüşü. Çekilişle herkese ödül vereceğiz. Herkes burada. İstiyoruz ki yürümenin önemini vurgulayalım. İnsanlar her gün yürümeleri gerekiyor. Bugün 3 kilometrelik bir mesafeyi birlikte yürüyeceğiz dedi. Yürüyüş sonrası belediye binasının önünde çevre ve sağlık kuruluşları için kurulan stantlarda akşam saatlerine kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.