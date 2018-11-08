(Görüntülü) Esenyurt'ta 124 Suriyeli ülkesine döndü

İSTANBUL, (DHA) TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye\'de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından bölgeye dönüşler devam ediyor. 124 Suriyeli daha bugün ülkelerine döndü. Esenyurt Belediyesi tarafından ülkelerine gönderilen Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı\'na doğru yola çıktı. 3 otobüsle yola çıkan Suriyelinin eşyaları da Esenyurt belediyesi tarafından gönderildi. SURİYELİLER BAYRAM HEDİYELERİYLE YOLA ÇIKTI Esenyurt?tan yola çıkan kafileyi bizzat uğurlayan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, bölgenin güvenli hale getirdiğini belirterek, Biz Kızılay ve AFAD ile rtibat halindeyiz. Biz burada koordinasyonu sağlayıp gönderiyoruz. AFAD ve Kızılay karşılıyorlar nereye gideceklerse. İnşallah birkaç ay sonra da Fırat\'ın doğusuna göndereceğiz. Şu ana kadar 3 bin 500 kişiyigönderdik. 124 kişiyi de bugün gönderiyoruz. Yıl sonuna kadar 5 bin 500 kişiye ulaşacağız\" dedi. Suriyelilerin yaptırdığı teşekkürler yazılı pankarta değinen Alatepe, \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a bu şükranları, çünkü bir dünya lideri. 4 milyon Suriyelinin sağ salim yaşamalarının müsebbibi cumhurbaşkanımızdır\" diye konuştu.