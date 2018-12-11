(Görüntülü) Erzurum'da tipi hayatı felç etti

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da etkili olan kar ve tipi kentin bazı bölgelerinde hayatı felç etti. Palandöken Kayak Merkezi\'nde görüş mesafesi yer yer 3 metreye düştü. Erzurum\'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar giderek etkisini artırdı. Palandöken Kayak Merkezi\'nin zirvesinde rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye kadar çıktı. Kayak merkezinde ve kentin bazı bölgelerinde tipiye dönüşen yağış ve fırtına nedeniyle göz gözü görmezken, vatandaşlar ayakta durmakta güçlük çekti. Kısa sürede kar kalınlığı 10 santimi geçti, araçlar buzlanma nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Özel firmada harita teknikeri olarak görev yapan Mustafa Kaya (26) ile Radvan Bingöl (20), İmar Barışı çalışması kapsamında Palandöken\'deki bir otelle ilgili ölçüm yaparken zor anlar yaşadı. İstanbul\'dan ölçüm için Erzurum\'a geldiklerini söyleyen Kaya ve Bingöl, zamanları olmadığı için kar ve fırtınada çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Ejder\'de başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkisini gösterdi. METEOROLOJİ\'DEN UYARI Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan uyarıda, 13 Aralık Perşembe günü saat 06.00\'ya kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır\'ın Tuzluca ilçesinde kar yağışı beklendiği belirtildi. Yağışların orta kuvvette (3-10 santimetre) ve yer yer kuvvetli (10-20 santimetre) olması, Iğdır merkez ile Karakoyunlu ve Aralık ilçelerinde yağışların kuvvetli yağmur şeklinde olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmalar, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi. Meteoroloji, özellikle kara yolu geçitlerinde sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında da bulundu.