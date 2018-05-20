(Görüntülü) Erzurum'da Süper Lig coşkusu

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- Süper Lig’e 2000-2001 yılında veda eden Erzurumspor, tam 17 yıl sonra yeniden Süper Lig’e çıkmanın sevincini yaşıyor. Dadaşlar, yağan yağmura rağmen cadde ve sokaklarda gecenin ilerleyen saatlerine kadar süper lige çıkmaınn sevincini yaşadı.



Erzurumspor, Süper Lig’den düştükten sonra çok büyük sıkıntılar yaşadı. 2001-2002 sezonunda Süper Lig’e çıkma şansını son haftalarda kaybeden Erzurumspor, girdiği ekonomik krizden kurtulamayarak ertesi sezon 2\'nci Lig\'e düştü. 2010 yılına kadar 2\'nci Lig’de mücadele eden Erzurum ekibi, 2010 yılının Aralık ayında kendi evinde oynadığı Trabzon Karadenizspor maçına “Bizden bu kadar\" pankartıyla çıkıp, liglerden çekildi.



Ekonomik sorunları nedeniyle Erzurumspor’un liglerden çekilmesinin ardından amatör liglerde mücadele eden Erzurum Büyükşehir Belediyespor’un 3\'üncü Lig’e çıkarılması için çalışmalar başlatıldı ve 2012 yılında Erzurum Büyükşehir Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi’nden (BAL) şampiyon olarak 3\'üncü Lig’e çıktı. 2016 yılına kadar 3 Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayamayan Mavi-Beyazlılar, kulübünün adının Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor olarak değiştirildiği 2015-2016 sezonunda 3\'üncü Lig’de şampiyon oldu.



2016-2017 sezonunda da Play-Off’lara kalan ve finalde Gümüşhanespor’u tek golle mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, böylelikle üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı ve TFF 1\'inci Lig’e yükseldi. Mavi-Beyazlıların şampiyonluk serüveni bununla da sınırlı kalmadı. Dadaşlar, 2017-2018 sezonuna da şampiyonluk parolasıyla girdi ama ilk haftalarda alınan kötü sonuçlarla bu hedefin çok uzağında kaldı. Birçok kişinin “inşallah küme düşmez\" dediği B.B. Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak’ın göreve gelmesiyle birlikte inanılmaz bir çıkış yakalayarak, sezonun son haftasında adını Play-Off’lara yazdırdı.



“Küme düşer\" denilen ancak bir anda kendini Süper Lig’in eşiğinde bulan Mavi-Beyazlılar, Play Off yarı finalinde Ümraniyespor’u 4-3 ve 2-1’lik skorlarla iki maçta da yenerek, finali çıktı. Finalde Gazişehir Gaziantep’i penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup eden Dadaşlar, böylelikle 17 yıl aradan sonra Süper Lig’e geri dönme başarısını elde etmiş oldu.



Cumhuriyet Caddesine kurulan dev ekranda sağanak yağışa rağmen maçı baştan sona kadar izleyen Erzurumspor taratarları, gelen galibiyetle adeta çılgına döndü. Sırılsıklam ıslanan Dadaşlar yağan yağmurla birlikte gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutlamalarını sürdürdü.