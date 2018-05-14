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(Görüntülü) Erzurum'da kaza: 5 ölü, 10 yaralı (2)

    ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, otomobille, panelvan tipi aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

14 Mayıs 2018 13:17

 

 




ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, otomobille, panelvan tipi aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 06.00 sıralarında Erzurum\'un Çat ilçesinin 10\'uncu kilometresindeki Parmaksız köyü mevkiinde meydana geldi. 34 SR 7769 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 25 ED 535 panelvan tipi araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 1\'i çocuk, 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Kaza sonrası savaş alanına dönen olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılması için büyük bir mücadele verildi. Yaralılar Erzurum\'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşma başlatıldı.

 

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