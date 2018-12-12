(Görüntülü) Erzurum'da dondurucu soğuklar öncesi mezarlıklarda çalışma

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Abdurrahman Gazi Mezarlığı\'nda kepçelerle daha önce açılan 600 mezar yeri, kar yağışı ve dondurucu soğuklar öncesi belediye işçileri tarafından hilti, kazma ve küreklerle düzenlendi.



Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum\'da, belediye işçileri mezar yerlerinin donmaması için çalışma yaptı. Abdurrahman Gazi Mezarlığı\'nda daha önce kepçelerle açılan mezar yerlerini gün boyu hilti, kazma ve küreklerle düzelten belediye işçileri, Sibirya soğukları öncesi 600 boş mezarı hazır hale getirdi. Çalışma sırasında oldukça zorlandıklarını belirten işçiler, \"Kışın bir mezar kazmaktansa yazın 10 mezar kazmaya razıyız. Kışın toprak öylesine donuyor ki beton gibi oluyor. Biz de mezarları hazır hale getiriyoruz. Tabii bu kadar mezar yeri açmamızın diğer bir nedeni de yaşanabilecek afetler\" ifadelerini kullandı.



