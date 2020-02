(Görüntülü) Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen: "Bugüne kadar bir destek alamadık"

\"Öncelikli hedefimiz ligde kalmak\" Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA) Üç sezonda üst üste lig atlayarak Süper Lig\'e çıkma başarısını gösteren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ligin geçen hafta başlamasına rağmen hala göğüs reklamı bulunmayan tek takımı konumunda. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kulübün Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, \"Şehir dışında yaşayan ve çok büyük işler başaran insanlarımızdan maalesef bir destek alamadık\" dedi. Spor Toto 1\'inci Lig Play-Off finalinde Gazişehir Gaziantep\'e penaltılarda üstünlük kuran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3 yılda 3 kupa elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Yeni transferleriyle bu sezon Süper Lig\'de tutunmayı hedefleyen Erzurumspor, ilk sınavını Konya\'da verdi. Atiker Konyaspor\'a son dakikalarda yediği golle 3-2 mağlup olan Erzurumspor, oynadığı futbolla beğeni topladı. Onursal Başkan Mehmet Sekmen, tesislere gelerek Beşiktaş maçına hazırlanan takımın antrenmanını izledi ve teknik heyetten bilgi aldı. \"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK\" Süper Lig\'e çıkmanın heyecanını yaşadıklarını ve ilk maçta oynanan oyunun fena olmadığını söyleyen Sekmen, hakemin genelde kararları ev sahibi takımın lehine vermesinden dolayı yenildiklerini belirtti. Takıma yeni takviyeler yaparak santrafor ve ön libero kazandırdıklarını vurgulayan Sekmen, \"Ümit ediyorum ki takımımız her geçen gün arzu ettiği hedefini yakalayacaktır. Tabii ki öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Çünkü kolay değil, yeni çıkmışız. Futbolcularımızın bir kısmı yeni transfer olduğu gibi geçen dönemden devam edenlerde var. Her şeyin bir alışma devresi vardır. Bu sene bizim beşinci yılımız. Beş yıldır sezona başlarken her zaman arzu ettiğimiz şekilde başlayamadık. Ama güzel neticeler alacağımıza inanıyorum\" diye konuştu. Süper Lig\'in en iyilerinden biri olan Beşiktaş\'ı bu hafta konuk edeceklerini hatırlatan Mehmet Sekmen, çarşamba gününden sonra şehirde büyük bir hareketlilik yaşanacağını belirtti. Beşiktaş\'ın perşembe günü Erzurum\'a geleceğini ifade eden Sekmen, \"Henüz kesin değil ama Beşiktaş, diğer karşılaşmasına kadar burada kamp yapmayı düşünüyor. Hem Beşiktaş\'ın, hem de bizim Türkiye\'nin dört bir tarafından ve hatta yurt dışından gelecek taraftarları var. Şehrimizde büyük bir coşku yaşanacak. Bu taraftarlar, şehrimizi dolaşıp alışveriş yapacak\" dedi. \"BUGÜNE KADAR BİR DESTEK ALAMADIK\" Üç sezon üst üste lig atlayarak Süper Lig\'e çıkma başarısını gösteren Erzurumspor\'un maalesef ligin tek göğüs reklamı bulunmayan takımı olduğunu sözlerine ekleyen Sekmen şunları söyledi: \"Halkımızın tahmin edeceği herkes ile görüştük. Erzurum\'da yaşayanlar az çok bir destek veriyor. Fakat şehrimizin dışında yaşayan Erzurumlu olan hakikaten büyük işler başaran ve beceren insanlarımızdan maalesef bugüne kadar bir destek alamadık. Sezon öncesi bizzat kendim telefonla aradım ya da ziyaret ederek yüz yüze görüşüp reklam talep ettik ancak alamadık. Görüştüğümüz firmalar var. Fakat bunlar bahsettiğimiz kişilerin dışında. Onlarda reklam vermek istiyorlar ama bizim arzu ettiğimiz Süper Lig takımına yakışır bir teklif değil. Bizde istiyoruz ki burası bir Süper Lig. Reklamını da ayağa indirmeyelim.\"