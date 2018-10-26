(Görüntülü) ERZİNCAN'DA BEDELLİ ASKERLERİN YEMİN HEYECANI

ERZİNCAN 59\'ncu Topçu Eğitim Tugayı\'nda 2\'nci Dönem Bedellilerden oluşan 2 bin 990 asker için yemin töreni düzenlendi. Yemin töreni sonrası sevdiklerine kavuşan asker ve aileleri gözyaşlarına hakim olamadı. General Enver Eralp Kışlası\'ndaki yemin töreninde, askerlerce taşınan tugay sancağının yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törende daha sonra 21 gün vatani görevini yerine getiren 2 bin 990 bedelli asker yemin etti. Birliğe ilk katılan bedelli er tarafından yaş kütüğüne plaket çakmasıyla devam eden törende, 59\'ncu Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, birliğe ilk katılan erlere plaket ve çeşitli hediyeler armağan etti. Törende konuşan Tuğgeneral Sağlam yemin eden askerlere seslenerek; Bu yemininizle sizle milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, ulusumuzun güvenine laik olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk Ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır diye konuSel nedeniyle yol çöktü, 2 mezraya ulaşım kesildiştu. Törenin sona ermesinin ardından askerler ve aileleri kavuşarak hasret giderdi. Duygusal anlar yaşayan asker yakınları, gözyaşlarına hakim olamazken, askeri yetkililere teşekkür ettiler. Görüntü Dökümü ------------------- -Tören alanından görüntü -Askerlerin yemin etmesi -Asker ailelerinden görüntü -Komutanın konuşması Asker ve ailelerin kavuşması -Asker yakınlarının ağlamaları -Asker yakınları ile röp (Haber-Kamera Coşkun MENEK ERZİNCAN, (DHA) (Tür: Yurt)