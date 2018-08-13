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(Görüntülü) ERZİNCAN Yaşı küçük ama iştahı büyük HD

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)Yaşı küçük ama iştahı büyük ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da yaşayan 2 yaşındaki çocuğun yemek yeme şekli izleyenleri gülme krizine soktu

13 Ağustos 2018 14:43

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)Yaşı küçük ama iştahı büyük ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da yaşayan 2 yaşındaki çocuğun yemek yeme şekli izleyenleri gülme krizine soktu. \"Salatayı hiç sevmiyor\" başlığıyla sosyal medya da yayınlanan küçük çocuğun görüntüleri izlenme rekorları kırıyor. Erzincan kent merkezinde yaşayan Murat Polat\'ın 3 çocuğundan en küçüğü olan 2 yaşındaki Burak Polat\'ın annesinin hazırladığı salatayı kaseden yeme şekli izleyenleri tebessüm ettiriyor. Salata kasesini kafasına kaldıran içindeki yemek için mücadele eden küçük çocuğun görüntüsü sosyal medyada da geniş yer buldu. Sevimli halleri ile kendini izleyen ailesini de kahkaha krizine soktu.

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