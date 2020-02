(Görüntülü) Ertuğrul Sağlam Bursaspor maçında hataları azaltacağız

İlyas KAPLANKAYSERİ,(DHA)

Sarı kırmızılı ekibin yeni sezonun ilk resmi maçından 3 puanla ayrılmasının verdiği moralle Bursaspor maçına hazırlandıklarını dile getiren Kayserispor\'un tecrübeli çalıştırıcısı Ertuğrul Sağlam, \'\'Antalyaspor maçında istediğimiz birçok şeyi yaptık, şükürler olsun ki üç puanı da aldık. Sezona galibiyetle başlamak bizim için önemliydi. Sezonun maçında aldığımız galibiyeti daha keyifli hale getirmek için Bursaspor maçını kazanmak zorundayız. Bursaspor iyi bir takım her ne kadar geçen hafta Fenerbahçe?ye yenilmiş olsalar da bu sezon kendi sahasında ve taraftarı önünde oynayacağı ilk maçı kazanmak isteyecektir. Dolayısıyla hafta sonu iki üç puanı isteyen, iyi oynamak ve kazanmak için her şeyini verecek olan iki takımın oynayacağı bir maç bizi bekliyor. İnşallah bu karşılaşmadan bizi ve camiayı mutlu edebilecek bir oyun ve sonuçla çıkarsak sezonun kalan bölümü bizim için daha keyifli geçecektir. O nedenle Bursaspor karşılaşmasını çok önemsiyoruz. Ben sporcularıma güveniyorum, Antalyaspor maçındaki mücadeleyi daha da artıracaklardır. O maçta hatalarımız da vardı. Her geçen gün azaltacağız. Bursaspor maçında hataları daha da aza indirgeyeceğiz. Güzel bir karşılaşma oynayıp inşallah güzel bir sonuçla ayrılacağız? diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2?nci haftasında karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına teknik direktörü Ertuğrul Sağlam nezaretinde başlayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ilk bölümünde koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Futbolcular çalışmanın ikinci kısmında esneme hareketleri ve ayak tenisi yaptı.