(Görüntülü) Erol Bulut: "En iyisini yapmaya devam edeceğiz"

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)





Yeni Malatyaspor\'un Teknik Direktörü Erol Bulut, \"En iyisini yapmaya çalıştım, en iyisini yapmaya da devam edeceğiz\" dedi.



Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Nurettin Soykan Tesisleri\'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Galatasaray maçında ilk 11\'de forma giyen oyuncular, yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular iste taktik çalışma gerçekleştirdi.



Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erol Bulut, \"Galatasaray karşılaşmasına, her maç olduğu gibi en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Hafta boyunca iyi çalıştığımız ortaya çıktı. Galatasaray\'ı iyi analiz ettik. Her takıma karşı aynı şekilde hazırlanıyoruz ama MKE Ankaragücü maçında istemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Toplantılarımızı gerçekleştirdik. İçimizdeki ufak tefek pürüzleri iyi çözdük. Bunu da sahaya iyi yansıttık. Birde arkamızda iyi bir taraftar olunca istediğimiz galibiyeti aldık\" dedi.



\"FUTBOLCULARIN BÜYÜK MAÇLARA HAZIRLIĞI BİRAZ DAHA FARKLI OLUYOR\"



Futbolcuların büyük maçlara biraz daha farklı hazırlandığını ifade eden Bulut, \"Tabi ki futbolcuların büyük maçlara hazırlığı, konsantrasyonu biraz daha farklı oluyor. İster istemez oluyor. Futbolculuk dönemimizde bu bizde de oldu. Şimdi de oluyor, bundan sonrada olacak. Göz önünde oluyorsunuz, yazılıp çiziliyor. Futbolcu büyük maçlara daha farklı girebiliyor. Ama bizim her maça aynı şekilde hazırlanmamız lazım. Nitekim hafta sonu Alanyaspor maçımız var. Galatasaray\'a karşı nasıl hazırlanıp, konsantre olduysak, Alanyaspor\'a karşı da aynı şekilde hazırlanıp, konsantre olmalıyız. Çünkü deplasmandan alacağımız 3 puan bizim için çok önemli. Alanyaspor rakiplerimiz arasında, özellikle de Galatasaray karşısında aldığımız 3 puanın anlamlı olabilmesi içinde Alanyaspor deplasmanından alacağımız 3 puan çok önemli olacak\" ifadelerini kullandı.



\"5 DAKİKADA OLSA, 90 DAKİKADA OLSA İYİ PERFORMANS GÖSTERMEK ZORUNDA\"



Yapılan toplantılarda her futbolcunun hazır olması yönünde uyarılarda bulunduğunu dile getiren Bulut, \"\"5 dakikada oynasa, 10 dakikada oynasa, ilk 11\'de de oynasa elinden geleni yapmak zorunluluğu var. Sonuçta takımı için, Evkur Yeni Malatyaspor için mücadele ediyor. Karşılığında da parasını alıyor. O yüzden 5 dakikada olsa, 90 dakikada olsa iyi performans göstermek zorunda. Toplantıda söyledim, Murat Akça, geçen sezondan buyana 30 hafta oynamadı ama Galatasaray karşısında mükemmel bir performans sergiledi. Golde kaçırdı. Herkesin böyle olması lazım. Bugün Murat Akça, yarın Dia, başka bir zaman Mustafa hiç fark etmez. Herkes hazır olmak zorunda\" şeklinde konuştu.



\"BİRAZ HAKSIZLIK YAPILIYOR\"



Galatasaray karşısında alınan galibiyette Evkur Yeni Malatyaspor\'un performansının mağlubiyet kadar konuşulmadığı kendisine sorulan Bulut, \"Bence biraz haksızlık yapılıyor. Galatasaray\'ın eksik oyuncuları olabilir ama sonuçta bize karşı oynayan takımın bütçesi 20 milyon Euro\'nun üzerinde. Benim takımımın geneli 8,5-9 milyon Euro bütçeyle karşılık veriyorum. Bu bütçeyle bunu başarabiliyorsak, demek ki doğru işler yapıyoruz. Sezon başında da benim elimde 12-13 futbolcu vardı. En iyisini yapmaya çalıştım, en iyisini yapmaya da devam edeceğiz\" şeklinde cevap verdi.



\"GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİTMEK İSTİYORUZ\"



Ziraat Türkiye Kupası\'nda gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini dile getiren Bulut, \"Kırklarelispor ile sahamızda karşılaşacağız. Aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Turu geçmek istiyoruz. Turu geçtikten sonra son 32\'de yer alacağız, hedefimiz var. Kupa maçında çok oynamayan arkadaşlarımıza yer vereceğiz\" dedi.



\"AYAKLARIMIZIN YERE BASMASI LAZIM\"



Bulut, Alanyaspor karşısında mutlak galibiyeti hedeflediklerini kaydederek, \"Alanyaspor maç kaybetti, biz kazandık. Ayaklarımızın yere basması lazım. Alanyaspor maçı, kolay bir maç değil. Diri bir takım, kendi sahasında daha farklı oynuyorlar. Dikkatli olmamız gerekiyor. Galatasaray maçında nasıl ilk saniyeden 95.dakikaya kadar oynadıysak, aynı ciddiyet ve disiplinle oynamalıyız. Hedefimiz geri kalan 7 maçta 21 puan almak\" diye konuştu.