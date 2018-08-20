(Görüntülü) Eren Derdiyok: "Önemli olan içeride kazanmaktı"

\"Bizim için kolay değildi\" SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 2\'nci haftasında sahasında Göztepe\'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Eren Derdiyok, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok iyi oynamadıklarını ama sonuca ulaştıklarını belirten Eren Derdiyok, \"Önemli olan içeride maç kazanmamızdı. Bu hedefe ulaştık. Çok mu iyi oynadık. Hayır çok iyi oynamadık. Daha iyisini bekliyorlar. Biz de bekliyoruz. Dediğim gibi içeride oynadığımız maçlarda en önemlisi buradan galibiyetle ayrılmak. Haftaya yine içeride oynayacağız en iyi şekilde buna hazırlanacağız\" diye konuştu. \"BİZİM İÇİN KOLAY DEĞİLDİ\" \"İlk haftalara iyi başladım gollerle başladım. Bugün oyunun gidişatı kolay değildi bizim için. Forvet içinde kolay değildi. Hoca taktiksel olarak bir değişiklik kat etti. Çalışmaya devam edeceğiz. Haftaya inşallah yine ilk 11\'de oynarım\" ifadelerini kullandı. Tecrübeli golcü karşılaşmadan sakatlığı olduğu için oyundan çıktığını söyledi.