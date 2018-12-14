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(Görüntülü) Ereğli'de uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

Konya'nın Ereğli ilçesinde  polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

14 Aralık 2018 15:31

Konya\'nın Ereğli ilçesinde  polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. 
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda F.Ö., İ.B., C.A., E.G. , A.T. ve E.D.  gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada satışa hazır 13,30 gram esrar ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü?ne götürüldü.

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