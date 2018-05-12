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(Görüntülü) Erdek Devlet Hastanesi'ndeki tatbikat gerçeği aratmadı

Basri Tuncay ERTAN ERDEK (Balıkesir),(DHA) Balıkesir'in Erdek ilçesinde Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı

12 Mayıs 2018 19:17

Basri Tuncay ERTAN ERDEK (Balıkesir),(DHA) Balıkesir\'in Erdek ilçesinde Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi\'nde sağlık çalışanlarına yönelik yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikat gerçeği aratmadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ile işbirliğiyle düzenlenen tatbikatta, hastanenin ikinci katında bulunan çay ocağında senaryo gereği yangın çıktı. Yangın İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbar edildi. Bu sırada hastalar sedye ile acil çıkış kapısından tahliye edilmeye başlandı. Dumandan etkilenen hastalara olay yerinde müdahalede bulunuldu. Tatbikat sonrası ise itfaiye ekipleri tarafından sağlık çalışanlarına hastane önünde verilen eğitimde, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale uygulamalı olarak anlatıldı. İtfaiye ekipleri, hastane önünde bir ateş yakarak yanıcı malzemeye göre hangi yangın tüpünün seçilmesi ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında sağlıkçıları bilgilendirdi. Sağlık çalışanları daha sonra yanan ateşi söndürme işlemini itfaiye eriyle birlikte uygulamalı gerçekleştirdi.

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