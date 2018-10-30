(Görüntülü) Erciyes zirvesinde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu\'na mensup, 30 ilden 18\'i kadın 88 dağcı, Cumhuriyet\'in kuruluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle Erciyes Dağı\'nın 3 bin 916 metrelik zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof.Dr. Ersan Başar\'ın da hazır bulunduğu etkinliğe, 30 ilden 18\'i kadın, 88 dağcı katıldı. Erciyes Dağı\'nın 2 bin 200 metresindeki oteller bölgesinde buluşan dağcılar, kamp sorumlusu İsmail Yılmaz, grup liderleri Ahmet Duran, Yusuf Hakan Özdemir, Osman Kalaycıoğlu, Neşet hakan, Metin Helimoğlu ve Ertuğrul Tugay önderliğinde 3 bin 150 metredeki Çobanini mevkisinde çadırlı kamp kurdu. Dağcılar, 29 Ekim\'de saat 04.00 sıralarında Çobanini güzergahından Şeytanderesi\'nin sol kulvarından Hörgüçkaya\'sına, oradan da 3 bin 916 metrelik zirveye ulaştı. Zirvede buluşan dağcılar, önce saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu. Dağcılar daha sonra zirveden karlı zeminde tek kol halinde Tekir Yaylası\'na oradan da kent merkezine ulaştı.