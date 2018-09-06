(Görüntülü) Engelliler ritimle iletişimi artırdı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da hizmet veren Engelsiz Kafe\'de 3 yıl önce engelliler için ritim grubu oluşturuldu. Engellilerin sosyal hayata adapte olup ilişkilerini güçlendirmesine katkı sağlayan etkinlik sayesinde zihinsel engelli gençler, aileleri ve çevresiyle iletişim kurma becerilerini artırdı.



Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı tarafından hayata geçirilen Engelsiz Kafe\'de, 190 engelli eğitim alıyor. Kafe bünyesinde kurulan ritim grubu sayesinde engelliler sosyal hayata adapte oluyor ve ilişkilerini güçlendiriyor. Grup üyelerinden Ece Öğüt ve Osman Tosun, ritim sayesinde aileleriyle iletişim kurma becerilerini artırdı. Engelli gençlerin aileleri ise ritim eğitimlerine başladıktan sonra çocuklarında gözlenebilir gelişim olduğunu söyledi.



\'ARTIK \'BEN YAPARIM\' DİYOR\'



3 yıldır kızıyla Engelsiz Kafe\'ye geldiğini söyleyen, mental engelli Ece Öğüt\'ün annesi Yasemin Öğüt, \"Ece buraya gelmeden önce biraz tutuktu, çekingendi, pek konuşmayı istemezdi. Müzik sevgisi vardı ama buraya başladıktan sonra dans etmeyi çok sevdi. Ritim Ece\'ye çok şey kazandırdı, ders olduğu günler çok mutlu geliyor. Ritim derslerinden sonra özellikle ince motor hareketlerinde çok büyük gelişim sağladı. Daha fazla mantık yürütmeye başladı, artık iki elini daha rahat kullanıyor, sosyal becerileri arttı. Artık \'ben yaparım\' diyebiliyor, yatağını kendisi toplayabiliyor. Şarkı söyleme becerisi arttı. Özellikle şarkıların sözleri daha anlaşılır oldu\" dedi.



Kafede diğer engellilerin de gelişimini gördükçe mutlu olduklarını söyleyen Öğüt, \"Ece buraya gelmeye başladıktan sonra sosyal anlamda çok gelişti. Eskiden konuşmayan, daha tutuk biriydi. Burada özgüveni arttı ve artık bize isyan eder oldu. Başka yerlerde insanların bize ve kızıma negatif bakışı varken, burada hiç böyle bir durumla karşılaşmadık. Kafemizin sadece benim kızımın üzerinde değil, buradaki tüm çocukların üzerindeki etkisini gördük\" diye konuştu.



\'KENDİNİ DAHA ÇOK İFADE EDİYOR\'



Ritim derslerinden sonra oğlu Osman Tosun\'un kendileriyle kurduğu iletişimin çok değiştiğini belirten Nurten Tosun, \"Ritim Osman için vazgeçilmez oldu. Osman buraya otobüsten indiği zaman koşarak geliyor. Osman ritim grubuna başladıktan sonra, artık ufak bir şarkı bile mırıldansam hemen ritim tutmaya başlıyor. Evde farklı enstrümanlar çalmaya çalışıyor. Ev içerisindeki hareketleri, bize karşı davranışları da derslerden çok değişti. Osman artık toplum içerisinde kendisini daha çok ifade eder oldu. Osman konsere çıktığı zaman arayanlar oluyor. \'Dinledik seni çok güzeldi\' diyorlar. Birçok yerden davet alıyoruz. Bazı eğlencelere çalsın diye Osman\'ı çağırıyorlar\" dedi.



\'HAYATA ADAPTE OLUYORLAR\'



Ritim grubunda eğitim alan engellilerin artık ders dışında da birbiriyle görüştüklerini söyleyen Adalya Vakfı Müdürü Cem Kotan, \"Burada yaklaşık 190 özel çocuğumuz eğitim alıyor. Onların sosyal hayattaki becerilerini artırmak için elimizden geldiğince destek veriyoruz. Ritim grubumuzda çocuklarımıza, becerilerine isteklerine göre enstrümanlar çalmayı öğretiyoruz. Ritim dersleri sayesinde el becerileri, ritim duyguları, müziğe bakış açıları, hepsi değişti. Çocuklarımız ritim grubuyla birlikte, kendi aralarında sosyalleşti. Ders dışında da birbirleriyle görüşüyorlar. Bu 3 yıllık yolculuğun, ev ve sosyal yaşantılarına da etkisi oldu. Hobileri var artık ve bu hobiler sayesinde aileleriyle ilişkilerinde ilerlemeler kat ettiler. Hem ev, hem sosyal ilişkilerinde hoş diyaloglar oluşmaya başladı. Artık hayata daha çok adapte olmaya başladılar\" ifadelerini kullandı.