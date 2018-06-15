(Görüntülü) Engelli kadının çalınan cep telefonu polis tarafından iade edildi

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da cam kemik hastası radyo programcısı Ayşe Camgöz\'ün (35), tekerlekli sandalyeyle dolaşırken kapkaççı tarafından çalınan cep telefonu, polis tarafından bulunarak kendisine iade edildi. ​Olay, 16 Nisan\'da Seyhan ilçesindeki Şehit Mustafa Sarı Altgeçidi\'nde meydana geldi. Cam kemik hastası Ayşe Camgöz, tekerlekli sandalyesiyle arkadaşlarıyla buluşmaya giderken, elindeki cep telefonu kapkaççı tarafından çalındı. Olayın ardından Ayşe Camgöz, \"Özgürlüğüm çalındı\" diye tepki gösterince çok sayıda vatandaş kendisine maddi ve manevi destek verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 200 güvenlik kamerası kaydını inceledi. Ekipler, kapkaççının Erhan Gaygısız (28) olduğunu tespit etti. Kentte görev yapan bütün polislere fotoğrafı dağıtılan şüpheli, Adana Şehir Hastanesi çevresinde dün yakalandı. Adliyeye sevk edilen Gaygısız tutuklandı. Bir iş yerine satıldığı belirlenen telefona ise polis tarafından el kondu. \'HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIZ\' Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, telefonunu iade etmek üzere Ayşe Camgöz ve ailesini makamına davet etti. Camgöz, tüm emniyet teşkilatına teşekkür ederek, Emniyet Müdürü Yıldız\'ı yaptığı radyo programına davet etti. Yıldız ise, \"Yaşadığınız travmaya çok üzüldük. En büyük mutluluk, sizi tekrar sevindirmek. Ekiplerimizin titiz çalışması sonunda sizin mutluluğunuz benim mutluluğum oldu. \'Özgürlüğümü kaybettim\' korkusu bizi çok üzdü. Her zaman sizin yanınızda olacağız\" dedi. \'TÜM TÜRKİYEYE TEŞEKKÜR EDERİM\' Ayşe Camgöz, olayın ardından çok fazla destek aldığını belirterek, şunları söyledi: \"Cep telefonum çalındığında farklı bir duygu hissetmiştim, bulunduğunda çok farklı duygu hissettim. Özgürlüğümü elimden aldıkları için ailem de tedirgin oluyordu. Benim gibi engelli arkadaşlarımızın yanı sıra sağlıklı insanlara da bunlar yapılıyor. Ben sadece onların sesi oldum. Kapkaç olayı, çok zor bir durum. Tüm Türkiye\'ye çok teşekkür ederim. Arayanlar oldu. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ\'a da çok teşekkür ediyorum; o da telefonumun bir alt modelini göndermişti. Maddi anlamda kimseden beklentim yoktu, manevi olarak destek istemiştim, onu da gördüm. Herkes benim sesim oldu.\"